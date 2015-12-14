Астана для туристов: где увлекательно провести время

Астана – один из самых красивых городов Казахстана, являющийся гордостью государства. Относительно недавно, в 1997 году, ей был присвоен статус столицы. Город находится среди знойной необозримой степи. Здесь есть масса красивых памятников и архитектурных ансамблей, исторических достопримечательностей, современных заведений различного профиля. Путешественники, которые впервые приезжают в столицу, сразу интересуются у местных жителей: куда сходить в астане туристам, чтобы весело и увлекательно провести время. Таких мест в главном городе Казахстана достаточно.

Стоит отметить, что руководство этого молодого государства прилагает все усилия для того, чтобы поддержать высокий статус столицы и других городов. В Астане активно ведется строительство новых современных торгово-развлекательных центров, офисов и небоскребов, уникальных красивых зданий. Многие проекты уже успешно завершены и сданы в эксплуатацию. Поэтому скучать туристам не придется.

Опытные путешественники рекомендуют в первую очередь посетить башню «Байтерек». Она считается визитной карточкой Астаны. Сооружение имеет высоту в 105 метров. Его верхняя часть украшена большим шаром. Диаметр этого элемента достигает 22 метров. Здание возведено в честь приобретения городом статуса столицы, поэтому оно имеет 97 этажей. На самом верху расположена смотровая площадка. Отсюда можно увидеть практически весь город. Особенно красиво здесь в ночное время. Все желающие имеют возможность воспользоваться телескопами.

Любители культурного отдыха будут приятно впечатлены театром «Астана Опера». Он также был возведен относительно недавно. Его строительство было начато в 2010 году, а уже спустя три года театр заработал в полную силу. Здание этого заведения поражает своими размерами. Его общая площадь достигает 64-х тысяч квадратных метров. Зрительный зал выполнен в итальянском стиле. Не менее привлекательным является и камерный зал. Кроме того, тут установлено мощное инновационное оборудование, позволяющее сполна насладиться выступлениями артистов и оркестров.