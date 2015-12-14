Изначально аэропорт «Македония» предназначался лишь для военных целей. На сегодняшний день он используется исключительно для гражданских целей. С 1993 года аэропорт регулярно обновляется и реконструируется. За счет того, что в 2000 году была проведена реконструкция главного здания аэровокзала, получил дополнительные залы ожидании и административные площади. В 2006 году обновилась система подъезда к аэропорту.

Несмотря на столь интенсивное развитие, прямые авиабилеты в Салоники приобрести не удастся. Самый дешевый и комфортабельный вариант полета предлагает авиакомпания МАУ совместно с Aegean Airlines. В результате их взаимодействия, рейс с одной пересадкой в Афинах будет стоить всего 170 EUR. Продолжительность полета составит около 10 часов.

Прямых рейсов в Салоники из России также не удастся найти. Благодаря авиакомпании Turkish Airlines у москвичей появится возможность приобрести самые дешевые авиабилеты в Салоники. Отдав ей свои предпочтения, цена билета не поднимется выше 225 EUR. В эту стоимость входит пересадка в Стамбуле. Продолжительность маршрута в среднем составит 8 часов.

Рейс Санкт-Петербург–Салоники будет стоить ненамного дороже, нежели московское направление. Из второй столицы России до греческого курорта можно долететь за 232 EUR. С учетом пересадки в Стамбуле, продолжительность маршрута возрастет до 17 часов.

Если вы не намерены тратить столько времени на перелет, можете воспользоваться услугами авиакомпании Lufthansa. С ее помощью перелет Санкт-Петербург– Салоники займет около 7 часов с пересадкой в Мюнхене. Правда и стоимость такого перелета возрастет до 391 EUR.

На авиабилетах в Салоники можно существенно сэкономить, если заранее бронировать их на сайте http://tripmydream.com/. Этот интернет-ресурс считается настоящим помощником как опытным, так и начинающим путешественникам. С его помощью вы сможете сэкономить массу времени и средств на поиски недорогих и максимально удобных авиабилетов.