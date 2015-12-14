Двое уральских Дедов Морозов затеяли тяжбу о том, кто из них существует

Как сообщает LifeNews, четыре года назад под Екатеринбургом открылась «Уральская резиденция Деда Мороза», но недавно у него появился «двойник». В Парке культуры и отдыха Екатеринбурга появилась еще одна резиденция Деда Мороза. Теперь они выясняют отношения в суде.

Директор «Уральской резиденции Деда Мороза» Наталья Скороходова обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой о компенсации материального ущерба, который юристы оценили в 1 млн рублей. Жалоба подана также в УФАС.

Они могли назвать себя как угодно - хоть дворик, хоть домик. Но они использовали наш товарный знак, убрав лишь одно слово, - заявила Скороходова, - Сейчас уральцы запутались, к какому Деду Морозу идти, в какую резиденцию ехать.

Между тем ранее Скорохородова заявила «Русской службе новостей», что Деда Мороза не существует. Она отказалась соединить корреспондента издания с главным волшебником, чтобы тот рассказал о поисках его пропавшего оленя.