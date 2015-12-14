Екатеринбуржцы стали меньше пить на работе

Согласно выводам аналитиков, те, кто продолжает выпивать на работе, за три прошедших года стали делать это исключительно на корпоративных мероприятиях. Так, в текущем году 73% выпивающих на работе заявили «Я позволяю себе алкоголь на работе реже раза в месяц». Для сравнения, в 2012 году на аналогичный вопрос дали ответ 62%.

Также жители Екатеринбурга стали гораздо реже употреблять на работе алкоголь, отмечая личные события в жизни сотрудников.

Возможно, причиной исчезновения алкоголя из жизни компаний стало то, что руководство стало строже относиться к употреблению спиртного на рабочем месте. Так, если в 2012 году только 1% респондентов заявили, что начальник запрещает им выпивать на работе, то в этом году такой ответ дали 5% опрошенных.

Между тем по сравнению с 2012 годом тройка лидеров среди алкогольных напитков не изменилась: в число излюбленных напитков входят шампанское и вино, а также коньяк. За три прошедших года более востребованными напитками стали ром и виски, а вот популярность пива постепенно снижается.