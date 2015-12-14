Игровой автомат или нет? Подозрительное устройство появилось в супермаркете в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась читательница. Она заметила, что там, где она работает, у одного из терминалов наблюдается повышенная активность. Постоянно снуют какие-то люди. Одни из них заламывают руки, другие хватаются за голову, третьи просто причитают. Из любопытства она решила подойти к диковинной машине и подумала – «это игровой автомат».

В самом центре города в одном из крупнейших супермаркетов появился игровой автомат, который тут же облюбовали тагильские игроманы. Хотелось бы получить комментарий администрации магазина, на каком основании разрешена его установка? -- вопрошает в письме читательница портала TagilCity.ru.

Это уже не первое обращение тагильчан по этому поводу. Ранее TagilCity.ru расследовал появление подобных терминалов на ГГМ. Тогда выяснилось, что терминалы лотерей вполне легальны и весьма популярны.

Эти терминалы не нарушают закон. Их устанавливает OOO «Трейд – Инвест», это – лотерея «Победа». То есть, это - одна из нескольких лотерей, которые лицензированы и разрешены законом. При заключении договора субаренды всё это проверялось, все разрешающие документы в полном порядке пояснила менеджер по аренде торговой сети «Монетка» Манакова Нина.

Подводя черту, следует помнить о том, что вендиногвое оборудование – не запрещено на территории РФ. Как не запрещены и лотереи. А всё, что не запрещено законом – разрешено.

TagilCity.ru напоминает о том, что кроме лотерей, есть огромное количество других способов в сжатый срок потерять большие деньги. Например, сходить на «бесплатную» омолаживающую процедуру, приобрести чудо-фильтр или чудо-пылесос, можно также пойти в сетевой маркетинг, букмекерскую контору или на валютный рынок. Последние три варианта – абсолютно легальны, хотя разорили не меньше людей, так почему на них все закрывают глаза, а крохотным терминалам уделяется столько внимания, будто они бомба замедленного действия?

Причины этого будет искать редакция портала TagilCity.ru. О результатах расскажем позднее.