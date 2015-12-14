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Игровой автомат или нет? Подозрительное устройство появилось в супермаркете в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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Игровой автомат или нет? Подозрительное устройство появилось в супермаркете в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

14 декабря 2015, 17:10ОбществоПавел Щербина
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