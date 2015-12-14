На «Уралхимпласте» прокомментировали частичную приостановку производства
В период с 12 октября по 9 ноября 2015 года в Нижнем Тагиле специалистами Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была проведена плановая выездная проверка в отношении открытого акционерного общества «Уралхимпласт».
По результатам проверки компания получила постановление на приостановку деятельности ряда технических устройств. В частности, с 20 ноября на 90 суток остановлена работа узла приема и хранения диоктилфталата и одного из железнодорожных путей.
В отделении химсырья железнодорожного цеха приостановлена работа двух теплообменников фенола. В компании разработаны мероприятия по устранению замечаний и выявленных нарушений.
На деятельности предприятия в целом приостановка работы перечисленного оборудования отразилась несущественно, так как в компании заранее были предприняты шаги по минимизации ущерба комментирует генеральный директор ОАО «Уралхимпласт» Дмитрий Воробьев.
При этом на Уралхимпласте рассматривают возможность полного выведения отдельных агрегатов из эксплуатации с целью перехода на более современную технологическую схему производства.
© TagilCity.ru по материалам ОАО «Уралхипласт»