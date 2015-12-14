Опасности неструктурированного бизнеса

Очевидные опасности для владельцев бесструктурного бизнеса:

1. Нелегитимные действия и произвол представителей органов фискальной службы, в частности налоговиков и таможенников. Если грамотное налоговое планирование и архивная обработка всевозможных документов отсутствует - высока вероятность вымогательств, приемов шантажа и подделки документов.

2. Козни конкурентов. Достойный отпор доносам, различного рода спекуляциям и случаям подлогов со стороны недобросовестных конкурентов может дать только компания с высокой степенью организации.

3. Настойчивая политика кредиторов. От чрезмерного напора кредиторских требований лучшим способом борьбы является высокая степень защиты имущества и его неотторгаемость независимо от объема и характера обязательств перед заемщиками.

4. Недобросовестные управленцы. От отрицательных действий менеджеров и соответствующих последствий в виде финансовых убытков или фатально неверных решений не застрахован ни один собственник. Структурирование позволяет держать управленческий процесс под контролем и делает его более прозрачным.

5. Непрогнозируемость действий партнеров и спонсоров. Даже самые надежные и проверенные бизнес-отношения следует обезопасить заранее, поскольку ход мысли и направление дальнейшей деятельности инвесторов и компаньонов с абсолютной точностью предусмотреть невозможно.

6. Законодательные новшества. От нововведений в сегментах корпоративного и налогового права изолироваться бизнесу невозможно, а вот легче адаптироваться позволяет именно четкая структуризация деятельности.

Помимо очевидных опасностей неструктурированный бизнес могут ожидать и косвенные неприятности: процессы чрезмерной децентрализации и несогласованности действий внутри компании; ошибки в учетной деятельности и несвоевременное уничтожение документов; непривлекательность бизнеса для инвесторов.