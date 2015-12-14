Полицейские обеспечили охрану общественного порядка на международных соревнованиях (ФОТО)
12 и 13 декабря 2015 года на территории государственного автономного образовательного учреждения «Аист» (склон горы Долгая) проводились этапы международных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов, мероприятие посетили около 3,5 тысячи человек зрителей ежедневно.
Перед началом мероприятия, начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров лично провел инструктаж заступающих на службу нарядов и проверил посты пропускных и досмотровых режимов.
В период подготовки и проведения мероприятия на обслуживаемой территории в полном объеме проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений. Силами инженерно-технического отделения ОМОН проведено обследование всей территории спортивного учреждения с целью предотвращения возможных террористических актов. Силами ГИБДД были организованы безопасность дорожного движения и упорядоченное движение автотранспорта на прилегающей к объекту территории.
По окончании городского утреннего селекторного совещания, начальник Нижнетагильского гарнизона полиции полковник Абдулкадыров поблагодарил личный состав МУ МВД России «Нижнетагильское» за должное и профессиональное обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки и проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
© TagilCity.ru по материалам МВД России «Нижнетагильское»