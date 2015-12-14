Полицейские обеспечили охрану общественного порядка на международных соревнованиях (ФОТО)

Перед началом мероприятия, начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров лично провел инструктаж заступающих на службу нарядов и проверил посты пропускных и досмотровых режимов.

В период подготовки и проведения мероприятия на обслуживаемой территории в полном объеме проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений. Силами инженерно-технического отделения ОМОН проведено обследование всей территории спортивного учреждения с целью предотвращения возможных террористических актов. Силами ГИБДД были организованы безопасность дорожного движения и упорядоченное движение автотранспорта на прилегающей к объекту территории.

По окончании городского утреннего селекторного совещания, начальник Нижнетагильского гарнизона полиции полковник Абдулкадыров поблагодарил личный состав МУ МВД России «Нижнетагильское» за должное и профессиональное обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки и проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.