Тагильчанка награждена знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»

Указом Губернатора Свердловской области за многолетний плодотворный труд, профессионализм и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области, в том числе массового спорта, школьного и студенческого спорта, спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва награждена знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» г. Нижний Тагил Малышева Ирина Васильевна.

Ирина Васильевна – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, кандидат педагогических наук, отличник физической культуры, является автором ряда научных публикаций, преподает теорию и методику физического воспитания.

Команды девочек под ее руководством достигали высоких спортивных результатов на соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровня. Становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Свердловской области, международных, всероссийских и областных турниров по волейболу среди команд девушек.

Ирине Васильевне удалось подготовить и таких игроков, которые принимали участие в Чемпионате СССР (сезон 1985-1986 гг.). Так, за команду ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление) города Ленинград выступала Максимова Елена. За команду «Спартак» города Омск – Гаврилова Наталья. Наталья Юрасова в составе команды «Спартак» города Омск участвовала в Чемпионате Россия (Суперлига), сезон 1999-2000 гг.