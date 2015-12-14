Тагильчанка награждена знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
11 декабря 2015 года на торжественном собрании по случаю одного из главных государственных праздников страны – Дня Конституции глава региона Евгений Куйвашев вручил награды уральцам.
Указом Губернатора Свердловской области за многолетний плодотворный труд, профессионализм и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области, в том числе массового спорта, школьного и студенческого спорта, спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва награждена знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» г. Нижний Тагил Малышева Ирина Васильевна.
Ирина Васильевна – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, кандидат педагогических наук, отличник физической культуры, является автором ряда научных публикаций, преподает теорию и методику физического воспитания.
Команды девочек под ее руководством достигали высоких спортивных результатов на соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровня. Становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Свердловской области, международных, всероссийских и областных турниров по волейболу среди команд девушек.
Ирине Васильевне удалось подготовить и таких игроков, которые принимали участие в Чемпионате СССР (сезон 1985-1986 гг.). Так, за команду ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление) города Ленинград выступала Максимова Елена. За команду «Спартак» города Омск – Гаврилова Наталья. Наталья Юрасова в составе команды «Спартак» города Омск участвовала в Чемпионате Россия (Суперлига), сезон 1999-2000 гг.
Самым главным результатом деятельности Малышевой И.В. является то, что многие ее воспитанницы связали свою профессиональную деятельность со спортом. Сегодня в отрасли физической культуры и спорта в разных городах России (Омск, Екатеринбург, Нижний Тагил) работают более десятка ее воспитанниц. Это и тренеры-преподаватели, и инструкторы-методисты, и муниципальные служащие, и профессиональные игроки.