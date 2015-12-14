Универсальная боевая система - обучение рукопашному бою (ФОТО)

«УНИБОС» состоит из трех основных направлений - это «БАРС» (Боевая армейская система), «ПОБОС» (Полицейские боевые системы), «СПЕЦБОС» (Специальные боевые системы). В основу гражданской версии УНИБОС вошли техники спецназа, используемые для подготовки любого человека к выживанию в экстремальных или опасных ситуациях, для уличной самообороны.

Разработанная система тренинга позволяет избежать «спортивного» стиля поведения в боевой обстановке.

То есть это система, направленная скорее на пресечение боя, а не на его развитие и продолжение. Спортивники добиваются, как можно большего по длительности продолжения боя - реальный же бой длится не более 5 секунд рассказывает инструктор Дмитрий Гунбин.

Только с помощью техник пластичных единоборств, к которым относится «УНИБОС», раненый, больной, физически ослабленный человек может оказать сопротивление и победить превосходящего физически, вооруженного противника.

Начать заниматься рукопашным боем УНИБОС можно в любом возрасте и с любой подготовкой. У нас занимаются мужчины и женщины, студенты и бизнесмены - те, кто хочет заниматься для «себя», стремящиеся к саморазвитию, те, кто хочет держать себя в хорошей физической форме и узнавать новое. Человека, же, ранее занимавшегося другими системам, не переучивают, а обучают новым техникам, максимально реализуя в процессе учебы полученные им ранее навыки.

Тренировочный процесс считается достаточным при посещении занятий не менее 2 раз в неделю с посещением семинаров и факультативных занятий. Базовый курс рассчитан на 1 год обучения.

Дальнейшее обучение зависит от способностей и потребности ученика. После первого года обучения ученик начинает познавать боевое искусство, в котором можно совершенствоваться бесконечно, найти свой стиль, свою манеру ведения боя.

Тренировки на технику «УНИБОС» каждые вторник с 17:30 и субботу с 12:00.

Тренировки по СФП (специальная физическая подготовка) и ОФП (общая физическая подготовка) каждые четверг с 17:30 и воскресенье с 14:00.

Внимание! Возможно индивидуальное обучение с инструктором, где он сможет выстроить систему обучения конкретно под ваши задачи.

Тренировки проходят в спортивном зале в центре города (ул. Горошникова, д. 37, корпус 6).

Контактный телефон 8-909-028-31-38.