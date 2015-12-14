«Уралхимпласту» грозит приостановка деятельности за нарушения промышленной безопасности
Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявлено 118 нарушений требований промышленной безопасности в ОАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщает УралБизнесКонсалтинг.
Известно, что в одном из цехов этого завода в отделении хранения бакелитового лака нет необходимой приточно-вытяжной вентиляции. В еще одном цехе «УХП» система производства безметанольного формалина оказалась и вовсе негерметичной.
Также специалисты сообщают, что нет должных приборов контроля на узле приема и хранения диоктилфталата. Помимо этого, специальный резервуар для диоктилфталата не оснащен необходимой быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением из мест, безопасных для нахождения персонала в аварийных условиях. Кроме того, Ростехнадзор обнаружил, что на предприятии не установлен типовой тупиковый упор на месте слива опасных веществ на железнодорожном пути необщего пользования.
Требований промышленной безопасности серьезно нарушены и сейчас предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Напомним, данная статья предусматривает административное приостановление деятельности. Будет ли это применено к «Уралхимпласту» - пока неизвестно.
Возможно, некоторые читатели TagilCity.ru свяжут эту проверку с недавней гибелью рабочего на «УХП». Однако специальная комиссия, расследовавшая гибель молодого отца, не обнаружила неисправности операционного оборудования.
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