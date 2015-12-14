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«Уралхимпласту» грозит приостановка деятельности за нарушения промышленной безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралхимпласту» грозит приостановка деятельности за нарушения промышленной безопасности

14 декабря 2015, 11:10Общество
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