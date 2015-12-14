«Уралхимпласту» грозит приостановка деятельности за нарушения промышленной безопасности

Известно, что в одном из цехов этого завода в отделении хранения бакелитового лака нет необходимой приточно-вытяжной вентиляции. В еще одном цехе «УХП» система производства безметанольного формалина оказалась и вовсе негерметичной.

Также специалисты сообщают, что нет должных приборов контроля на узле приема и хранения диоктилфталата. Помимо этого, специальный резервуар для диоктилфталата не оснащен необходимой быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением из мест, безопасных для нахождения персонала в аварийных условиях. Кроме того, Ростехнадзор обнаружил, что на предприятии не установлен типовой тупиковый упор на месте слива опасных веществ на железнодорожном пути необщего пользования.