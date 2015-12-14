УВЗ поднялся на 19 позиций в мировом рейтинге производителей вооружений

В предыдущем году УВЗ занимал 80-е место. SIPRI подчеркивает, что Уралвагонзавод в 2014 году увеличил продажу вооружений на 72,5%, что является наивысшим показателем среди рассмотренных исследователями российских компаний.

В ранее распространенном докладе о продаже вооружения в мире отмечается успешная работа российских компаний на мировом рынке вооружений. Как отмечается в документе, за вышеуказанный период российский ВПК увеличил продажи на 48,4% и достиг показателя 10,2% от мирового рынка.