УВЗ поднялся на 19 позиций в мировом рейтинге производителей вооружений
Корпорация «Уралвагонзавод» заняла 61-е место в рейтинге мировых производителей вооружений по версии Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) за 2014 год.
В предыдущем году УВЗ занимал 80-е место. SIPRI подчеркивает, что Уралвагонзавод в 2014 году увеличил продажу вооружений на 72,5%, что является наивысшим показателем среди рассмотренных исследователями российских компаний.
В ранее распространенном докладе о продаже вооружения в мире отмечается успешная работа российских компаний на мировом рынке вооружений. Как отмечается в документе, за вышеуказанный период российский ВПК увеличил продажи на 48,4% и достиг показателя 10,2% от мирового рынка.
Несмотря на сложные экономические условия внутри страны, продажи компаний, представляющих российскую оборонную промышленность, продолжили рост в 2014 году. Количество компаний в рейтинге «Топ-100» выросло с девяти до 11 отмечают в Стокгольмском институте исследований проблем мира.