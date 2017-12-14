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Новости Нижнего Тагила

19 молодых семей Нижнего Тагила получили субсидии на жилье в ноябре 2017 года

14 декабря 2017, 09:10Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,помощь,Россия,Свердловская область,молодая семья,семья,субсидии
Программа по оказанию помощи молодым семьям в Нижнем Тагиле действует с 2007 года. За это время социальные выплаты были предоставлены 437 семьям. В ноябре текущего года поддержку получили 19 молодых семей. 9 семей из указанного числа - многодетные. 

Общая сумма, выплаченная тагильчанам, составила 20,5 миллионов рублей. Порядка пяти миллионов было предоставлено из бюджета региона, остальные деньги из городской казны.

Почти два года в городе действует подпрограмма, которая предоставляет возможность семьям получить выплату. Получение денег возможно, даже если один из членов семьи преодолел предельный возрастной порог. Размер этой выплаты, тем не менее, на 20% меньше, чем в рамках основной программы. В 2017 году на нее было выделено 5 миллионов рублей из казны Нижнего Тагила и около миллиона из бюджета Свердловской области. Такие выплаты получили 14 тагильских семей.

 

На будущий год ещё 40 семей смогут получить помощь в рамках программы. Если будут на это выделены дополнительные средства из казны государства или бюджета области, то число получателей субсидии увеличится вдвое, рассказали в пресс-службе гордумы.

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