19 молодых семей Нижнего Тагила получили субсидии на жилье в ноябре 2017 года

9 семей из указанного числа - многодетные.

Общая сумма, выплаченная тагильчанам, составила 20,5 миллионов рублей. Порядка пяти миллионов было предоставлено из бюджета региона, остальные деньги из городской казны.





Почти два года в городе действует подпрограмма, которая предоставляет возможность семьям получить выплату. Получение денег возможно, даже если один из членов семьи преодолел предельный возрастной порог. Размер этой выплаты, тем не менее, на 20% меньше, чем в рамках основной программы. В 2017 году на нее было выделено 5 миллионов рублей из казны Нижнего Тагила и около миллиона из бюджета Свердловской области. Такие выплаты получили 14 тагильских семей.

На будущий год ещё 40 семей смогут получить помощь в рамках программы. Если будут на это выделены дополнительные средства из казны государства или бюджета области, то число получателей субсидии увеличится вдвое, рассказали в пресс-службе гордумы.