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Новости Нижнего Тагила

44-летний нетрезвый мужчина с боевым оружием задержан в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, который хранил при себе боевое оружие.

Полицейские в рамках рейда «Арсенал» провели масштабные работы по обнаружению противозаконных предметов: оружия, взрывчатых средств и устройств.

Одна из проверок проводилась на Красном Камне по улице Победы. Недалеко от питейного заведения полицейские заметили нетрезвого гражданина. При виде стражей порядка он поспешил зайти внутрь кафе и спрятаться за барной стойкой. При личном досмотре у гражданина нашли пистолет, по внешним признакам - боевой.

 

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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле


Разрешительных документов при себе у задержанного не было. Вскоре экспертиза показала, что это пистолет Макарова, однако без магазина. По факту было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Задержанным оказался 44-летний ранее не судимый мужчина. Он признался, что пистолет ему подарили несколько лет назад. Сейчас человека, который сделал такой «подарок», также разыскивают. Задержанного отпустили под подписку о невыезде, рассказали в пресс-службе МВД по Нижнему Тагилу.

 
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