44-летний нетрезвый мужчина с боевым оружием задержан в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Полицейские в рамках рейда «Арсенал» провели масштабные работы по обнаружению противозаконных предметов: оружия, взрывчатых средств и устройств.





Одна из проверок проводилась на Красном Камне по улице Победы. Недалеко от питейного заведения полицейские заметили нетрезвого гражданина. При виде стражей порядка он поспешил зайти внутрь кафе и спрятаться за барной стойкой. При личном досмотре у гражданина нашли пистолет, по внешним признакам - боевой.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле



Разрешительных документов при себе у задержанного не было. Вскоре экспертиза показала, что это пистолет Макарова, однако без магазина. По факту было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия.





Задержанным оказался 44-летний ранее не судимый мужчина. Он признался, что пистолет ему подарили несколько лет назад. Сейчас человека, который сделал такой «подарок», также разыскивают. Задержанного отпустили под подписку о невыезде, рассказали в пресс-службе МВД по Нижнему Тагилу.