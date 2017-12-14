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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы подписывают разрешение на обучение детей на русском языке (ФОТО)

14 декабря 2017, 23:50Добавить новость
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Родители школьников Екатеринбурга обязаны предоставить письменное согласие на обучение детей на русском языке. Соответствующее требование поступило от руководства некоторых учебных заведений города.

После введения  в образовательный стандарт предмета «Родной язык» руководство некоторых учебных заведений города стало требовать от родителей письменного согласия для обучения детей на русском языке.

Фотография бланка, который выдали в школе №155, появилась на странице одной из родительниц в социальной сети «ВКонтакте».

 

Везде писать на русском! Даже если вы татары! Получили вот такую бумагу и ЦУ из школы, -- сообщила она своим подписчикам.

 

Как сообщает Ura.ru, соответствующие бланки получили родители школ в Верхней Пышме. Фотографии согласия также были опубликованы в сети интернет. В департаменте образования Екатеринбурга подобные случаи назвали «перегибами на местах».

 

Люди перестраховываются: бумажка, к ней еще одна бумажка. Не переживайте, отработаем, все успокоится. У нас в уставах написано, что обучение ведётся на русском языке. О чем ещё говорить?, -- объяснила глава департамента Екатерина Сибирцева.


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Фото: Ura.ru
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