Екатеринбуржцы подписывают разрешение на обучение детей на русском языке (ФОТО)

После введения в образовательный стандарт предмета «Родной язык» руководство некоторых учебных заведений города стало требовать от родителей письменного согласия для обучения детей на русском языке.



Фотография бланка, который выдали в школе №155, появилась на странице одной из родительниц в социальной сети «ВКонтакте».

Везде писать на русском! Даже если вы татары! Получили вот такую бумагу и ЦУ из школы, -- сообщила она своим подписчикам.

Как сообщает Ura.ru, соответствующие бланки получили родители школ в Верхней Пышме. Фотографии согласия также были опубликованы в сети интернет. В департаменте образования Екатеринбурга подобные случаи назвали «перегибами на местах».

Люди перестраховываются: бумажка, к ней еще одна бумажка. Не переживайте, отработаем, все успокоится. У нас в уставах написано, что обучение ведётся на русском языке. О чем ещё говорить?, -- объяснила глава департамента Екатерина Сибирцева.

Фото: Ura.ru