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Новости Нижнего Тагила

Экс-директор НТЗТИ Денис Кокорин в суде частично признал вину (ФОТО)

14 декабря 2017, 13:00Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,суд,уголовное дело,НТЗТИ,зарплата,невыплата
В Нижнем Тагиле прошло судебное заседание по делу экс-руководителя НТЗТИ Дениса Кокорина. Обвиняемый частично признал свою вину в невыплате зарплат работникам.

34-летний экс-директор НТЗТИ обвинялся в том, что не платил зарплаты 195 работникам, а также присвоил деньги предприятия. Кроме того, мужчину обвинили в крупном мошенничестве. На сегодняшний день проводится допрос пяти потерпевших.

Накануне в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила состоялся суд над Кокориным. Он частично признался в совершении преступления по одному обвинению из трех. Так, он подтвердил, что не платил заработную плату рабочим на предприятии, пишет следственный комитет по Свердловской области.

Напомним, ранее по результатам предварительного слушания домашний арест экс-руководителя был продлен до марта 2018 года.

 
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