Главная библиотека Нижнего Тагила прошла проверку доступности для инвалидов (ВИДЕО)

13 декабря в рамках акции «Жизнь без барьеров» филиал №6 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила прошёл проверку на доступность для людей с ОВЗ.



Это была четвёртая по счёту проверка на территории города, которую специалисты из администрации проводят совместно с детьми.



В филиал №6 с проверкой прибыла 8-летняя Варя Захарова в качестве эксперта, а также журналисты и представители социальных служб города, сообщает «Тагил-ТВ».





Видео: Тагил-ТВ