Главная библиотека Нижнего Тагила прошла проверку доступности для инвалидов (ВИДЕО)

Филиал Центральной городской библиотеки №6 прошёл проверку на доступность среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
13 декабря в рамках акции «Жизнь без барьеров» филиал №6 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила прошёл проверку на доступность для людей с ОВЗ.
Это была четвёртая по счёту проверка на территории города, которую специалисты из администрации проводят совместно с детьми.
В филиал №6 с проверкой прибыла 8-летняя Варя Захарова в качестве эксперта, а также журналисты и представители социальных служб города, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ