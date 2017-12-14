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Новости Нижнего Тагила

Главная библиотека Нижнего Тагила прошла проверку доступности для инвалидов (ВИДЕО)

14 декабря 2017, 06:35Добавить новость
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Филиал Центральной городской библиотеки №6 прошёл проверку на доступность среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

13 декабря в рамках акции «Жизнь без барьеров» филиал №6 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила прошёл проверку на доступность для людей с ОВЗ.

Это была четвёртая по счёту проверка на территории города, которую специалисты из администрации проводят совместно с детьми.


В филиал №6 с проверкой прибыла 8-летняя Варя Захарова в качестве эксперта, а также журналисты и представители социальных служб города, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: Тагил-ТВ
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