Многочисленные нарушения найдены в работе ДЮСШ «Тагилстрой» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Счетная палата Нижнего Тагила проверила, как расходуются бюджетные средства в детско-юношеской спортивной школе «Тагилстрой». Проверка показала, что в деятельности учреждения присутствовало множество нарушений. Директору спортшколы вынесен выговор.

Как пояснили в Счетной палате, в журнале учета занятий спортшколы «Тагилстрой» содержатся недостоверные данные, из-за которых были превышены показатели в отчете по выполнению муниципального задания в учреждении в 2016 году. Теперь руководство спортшколы обязано вернуть в городской бюджет выделенные учреждению субсидии в сумме более 228 тысяч.





Также, как показала проверка, сотрудники учреждения за 2016 год получили на 275 000 рублей больше положенного. Кроме того, в бухгалтерской отчетности спортшколы не указана информация о просроченной кредиторской задолженности на сумму 477 000 рублей.





Как заявили в администрации города, руководство спортшколы «Тагилстрой» привлечено к ответственности за многочисленные нарушения. Директору был объявлен выговор. Часть нарушений была устранена, пишет телекомпания «Тагил-ТВ».





Напомним, проверки в спортшколе начались после того, как родители воспитанников начали жаловаться на поборы.



