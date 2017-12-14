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Новости Нижнего Тагила

Приставы Нижнего Тагила первыми покинули анонсированную ими акцию для жителей города

14 декабря 2017, 22:50Добавить новость
акция,город,Нижний Тагил,Свердловская область,судебные приставы,ФССП,встреча,встреча с жителями,долги
Судебные приставы Нижнего Тагила анонсировали акцию «Узнай о своих долгах». Но мероприятие закончилось раньше, чем планировалось, так как его организаторы ушли первыми.

14 декабря прошла акция «Узнай о своих долгах», которую анонсировали судебные приставы Нижнего Тагила.

В одном из торговых центров города был развёрнут мобильный пункт, где каждый житель смог получить консультацию от представителей ФССП. Но мероприятие завершилось намного раньше запланированного срока.


Как сообщает «Тагил-ТВ», судебные приставы покинули торговый центр без объяснения причин и больше не вернулись. В самой службе рассказали, что, возможно, сотрудники ушли на обед.

Вопрос о том, имеет ли обеденное время больший приоритет для нижнетагильских приставов, чем взаимодействие с гражданами, для участников акции и журналистов остался открытым.

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