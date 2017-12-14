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Новости Нижнего Тагила

Сбивший собаку свердловчанин жалуется на прессинг зоозащитников

14 декабря 2017, 12:30Добавить новость
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Житель уральского поселка, сбивший на дороге собаку, жалуется, что его семье и ему  угрожают расправой якобы за жестокое отношение к животным.

Житель поселка Нейво-Рудянка опубликовал на своей странице в соцсети эмоциональный пост, в котором признал вину в причинении вреда собаке, перебегавшей дорогу перед его автомобилем. Мужчина пишет, что не видел животное и не собирался сбивать. После происшествия, по словам свердловчанина, собаку увезли в ветеринарную клинику местная жительница и ее муж. Она сняла собаку на камеру телефона  и затем написала об инциденте в соцсетях.

Уралец считает, что забравшая животное женщина оклеветала его, неверно изложив факты произошедшего. Статья, опубликованная свердловчанкой, по мнению мужчины, вызвала волну негатива от пользователей в сторону его самого и его семьи.

Татьяна все перевернула с ног на голову, неужели не понимала, что вся правда всплывёт!? Есть конкретные люди, которые все это видели и могут подтвердить, - говорит мужчина.


В свою очередь, свердловчанка, написавшая о сбитой собаке, считает, что мужчина повел себя жестоко по отношению к умирающему животному. По мнению женщины, отвезти собаку в клинику было самым гуманным решением в данном случае.

Люди, давайте оставаться людьми!!!!!! Хотя б можно оказать собаке помощь!!! А не бросать ее вот так умирать!!!! - написала женщина в группе Инцидент Екатеринбург.



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