Сотрудники ГК «Белая» и спасатели прошли учения в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На учениях были проведены совместные действия при эвакуации людей с кресельного подъемника.



Поисково-спасательная служба отрабатывала практические навыки использования горно-спасательного оборудования в зимних условиях.



В ходе учений всех «пострадавших» спасатели сумели снять с подъемника за ограниченное время.



Цель учений была достигнута, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил».





Фото: Центр защиты населения