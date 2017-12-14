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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники ГК «Белая» и спасатели прошли учения в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 декабря 2017, 20:15Добавить новость
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13 декабря на горе Белая в Нижнем Тагиле сотрудники горнолыжного комплекса и спасатели прошли учения, связанные со спасением людей в экстренных ситуациях.

На учениях были проведены совместные действия при эвакуации людей с кресельного подъемника.

Поисково-спасательная служба отрабатывала практические навыки использования горно-спасательного оборудования в зимних условиях.

В ходе учений всех «пострадавших» спасатели сумели снять с подъемника за ограниченное время.

Цель учений была достигнута, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил».

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Фото: Центр защиты населения

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