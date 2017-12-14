Сотрудники ГК «Белая» и спасатели прошли учения в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 декабря на горе Белая в Нижнем Тагиле сотрудники горнолыжного комплекса и спасатели прошли учения, связанные со спасением людей в экстренных ситуациях.
На учениях были проведены совместные действия при эвакуации людей с кресельного подъемника.
Поисково-спасательная служба отрабатывала практические навыки использования горно-спасательного оборудования в зимних условиях.
В ходе учений всех «пострадавших» спасатели сумели снять с подъемника за ограниченное время.
Цель учений была достигнута, сообщает «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил».
Фото: Центр защиты населения