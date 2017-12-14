-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
ночь: -5
утро: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.71 - 0.43
EUR 69.40 - 0.07
Новости Нижнего Тагила

Свалка листовок «Корпорации Центр» появилась в одном из дворов Нижнего Тагила (ФОТО)

14 декабря 2017, 16:40Добавить новость
Нижний Тагил,корпорация,центр,корпорация центр,бизнес,реклама,свалка,помощь,мусор,Вагонка,Ленинградский проспект
Рекламная продукция «Корпорации Центр» в большом количестве разбросана на границе дворов пр. Ленинградский с частным сектором Нижнего Тагила.

О рекламных листовках, в несчётном количестве разбросанных по снегу около одного из дворов пр. Ленинградский в Нижнем Тагиле, редакции портала TagilCity.ru рассказала читательница: 

 

Шла с работы и увидела такую картину: «Корпорация Центр» засоряет город! Сколько денег выкинуто и не просто на помойку, а во двор жилых домов по Ленинградскому проспекту! Лучше бы эти деньги дали онкобольным детям, которые в этих деньгах очень нуждаются! И польза будет, и город останется чистым! -- поделилась Екатерина с журналистами TagilCity.ru и прикрепила фото.

 

Нижний Тагил,корпорация,центр,корпорация центр,бизнес,реклама,свалка,помощь,мусор,Вагонка,Ленинградский проспектНижний Тагил,корпорация,центр,корпорация центр,бизнес,реклама,свалка,помощь,мусор,Вагонка,Ленинградский проспектНижний Тагил,корпорация,центр,корпорация центр,бизнес,реклама,свалка,помощь,мусор,Вагонка,Ленинградский проспект

Фото: 13 декабря, 2017г.


В офисе «Корпорации Центр» в беседе с редакцией ответственность за возникшую свалку из рекламных листовок возложили на курьерскую службу, занимающуюся распространением рекламных материалов. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вам продали плохой товар, нахамили продавцы, не дали сдачу с покупки? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Провалившаяся в яму маленькая тагильчанка получит материальную компенсацию
24 ноября, 13:30
3 1
Наркоман сбежал с детской площадки после приезда скорой в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 ноября, 15:10
2 3
Роспотребнадзор Нижнего Тагила проверит «Райт» из-за курения поваров у мусорных баков (ФОТО)
18 октября, 18:10
7 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 429
Подписаться на новости