Свалка листовок «Корпорации Центр» появилась в одном из дворов Нижнего Тагила (ФОТО)

О рекламных листовках, в несчётном количестве разбросанных по снегу около одного из дворов пр. Ленинградский в Нижнем Тагиле, редакции портала TagilCity.ru рассказала читательница:

Шла с работы и увидела такую картину: «Корпорация Центр» засоряет город! Сколько денег выкинуто и не просто на помойку, а во двор жилых домов по Ленинградскому проспекту! Лучше бы эти деньги дали онкобольным детям, которые в этих деньгах очень нуждаются! И польза будет, и город останется чистым! -- поделилась Екатерина с журналистами TagilCity.ru и прикрепила фото.

Фото: 13 декабря, 2017г.



В офисе «Корпорации Центр» в беседе с редакцией ответственность за возникшую свалку из рекламных листовок возложили на курьерскую службу, занимающуюся распространением рекламных материалов.