-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
ночь: -5
утро: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.71 - 0.43
EUR 69.40 - 0.07
Новости Нижнего Тагила

Выплаты зарплаты возобновлены на КРЗ в Нижнем Тагиле после публикации TagilCity.ru

14 декабря 2017, 17:35Добавить новость
город,деньги,нарушение,Нижний Тагил,КРЗ,рабочие,зарплата,задержка,выплаты

Сотрудники нижнетагильского котельно-радиаторного завода начали получать зарплату после публикации о задержках на TagilCity.ru.

Рабочий НТКРЗ рассказал редакции TagilCity.ru, что уже вечером 13 декабря начались выплаты зарплаты, которую по графику сотрудники ждали 1 декабря.

 

Работникам КРЗ начали выплачивать аванс за 1 декабря вчера вечером, -- поделился один из сотрудников завода.

 

Напомним, ранее трудящиеся предприятия пожаловались на задержку выплат аванса и заработной платы. После опубликования новости, в редакцию позвонил представитель руководства завода и подтвердил информацию о перебоях с выплатами.

 

Редакция TagilCity.ru ожидает от руководства КРЗ ответ на официальный запрос о причинах невыплат зарплаты рабочим

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Считаете, что ваш работодатель нарушает ваши права? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

«Работаем за еду»: КРЗ в Нижнем Тагиле задерживает зарплату рабочим 2-ой месяц подряд
12 декабря, 18:10
6 12
Суд над «борзым» директором НТЗТИ начался в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
18 октября, 19:50
7 1
Многочисленные нарушения найдены в работе ДЮСШ «Тагилстрой» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
сегодня, 16:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 152
Подписаться на новости