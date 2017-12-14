Выплаты зарплаты возобновлены на КРЗ в Нижнем Тагиле после публикации TagilCity.ru

Сотрудники нижнетагильского котельно-радиаторного завода начали получать зарплату после публикации о задержках на TagilCity.ru.

Рабочий НТКРЗ рассказал редакции TagilCity.ru, что уже вечером 13 декабря начались выплаты зарплаты, которую по графику сотрудники ждали 1 декабря.

Работникам КРЗ начали выплачивать аванс за 1 декабря вчера вечером, -- поделился один из сотрудников завода.

Напомним, ранее трудящиеся предприятия пожаловались на задержку выплат аванса и заработной платы. После опубликования новости, в редакцию позвонил представитель руководства завода и подтвердил информацию о перебоях с выплатами.

Редакция TagilCity.ru ожидает от руководства КРЗ ответ на официальный запрос о причинах невыплат зарплаты рабочим.