19-летняя жительница Екатеринбурга вошла в то-15 кандидаток в группу Serebro
Сегодня, 12:08ОбществоФото: страница instagram Aнгелина Суркова/ _blackbones_
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19-летняя Ангелина Суркова из Екатеринбурга участвует в конкурсе на место солистки в группе Serebro, девушка вошла в ТОП-15.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница уральской столицы 9-летняя Ангелина Суркова решила доказать, что «на большую сцену может попасть обычная девчонка из маленького города, которая с детства любит музыку больше всего в жизни».
Девушку по видео в Instagram заметил Максим Фадеев, а потом ее поддержали зрители. Из 30 кандидаток на место солистки в группе Serebro, осталось 15, среди них – Ангелина.
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Следующим этапом конкурса станет YouTube-шоу, сообщается на сайте кастинга. Екатеринбурженка рассказала, что ради участия в кастинге бросила новую работу, пишет Е1.ru.
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