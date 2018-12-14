19-летняя жительница Екатеринбурга вошла в то-15 кандидаток в группу Serebro

Жительница уральской столицы 9-летняя Ангелина Суркова решила доказать, что «на большую сцену может попасть обычная девчонка из маленького города, которая с детства любит музыку больше всего в жизни».

Девушку по видео в Instagram заметил Максим Фадеев, а потом ее поддержали зрители. Из 30 кандидаток на место солистки в группе Serebro, осталось 15, среди них – Ангелина.