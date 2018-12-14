416 тыс. рублей потратят на ремонт мужского хорового колледжа в Екатеринбурге

На портале госзакупок размещена заявка на поиск подрядчика для ремонта хорового колледжа на улице Сакко и Ванцетти, 41 в Екатеринбурге.

Согласно техзаданию, работы должны продолжаться не более 30 дней, столько же должно уйти на получение разрешения о ведении работ на объекте культурного наследия. За 416 тыс. рублей, которые готов заплатить заказчик, подрядная организация должна сменить лестницы, водосточные трубы, заменить козырёк, починить потолки и покрасить здание.