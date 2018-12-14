416 тыс. рублей потратят на ремонт мужского хорового колледжа в Екатеринбурге
Здание Алексеевского реального училища, которое является объектом культурного наследия, будет отремонтировано за 416 тыс. 815 рублей. Заказчиком ремонта выступил Уральский хореографический колледж.
На портале госзакупок размещена заявка на поиск подрядчика для ремонта хорового колледжа на улице Сакко и Ванцетти, 41 в Екатеринбурге.
Согласно техзаданию, работы должны продолжаться не более 30 дней, столько же должно уйти на получение разрешения о ведении работ на объекте культурного наследия. За 416 тыс. рублей, которые готов заплатить заказчик, подрядная организация должна сменить лестницы, водосточные трубы, заменить козырёк, починить потолки и покрасить здание.
«Комсомольская правда Урал» сообщает, что учебное заведение относится к объекту всемирного наследия регионального значения «Алексеевское реальное училище». Также оно является одним из трёх зданий, которые РПЦ пытается забрать в свою собственность, так как считает их объектами религиозного назначения.
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