Динара Мутыгуллина вернулась: интернет-голосование возобновлено в Первоуральске
Снявшая свою кандидатуру с голосования в конкурсе «Уральская невеста», организованном в Первоуральске, Динара Мутыгуллина вернулась в борьбу. Организаторы возобновили интернет-голосование.
В Первоуральске возобновилось интернет-голосование за «Уральскую невесту», которое было прекращено руководителями конкурса из-за того, что счетчики голосов не справлялись с массовой поддержкой девушки. Интернет-номинация была аннулирована. Однако вследствие возросшего недовольства пользователей, отдавших свой голос за Динару, организаторы приняли решение вернуть голосование.
Они уговорили вернуться в конкурс снявшую свою кандидатуру Динару Мутыгулину. Девушка рассказала, что хотела уйти, когда в социальных сетях началось распространение негативной информации об организаторах и участницах. По словам девушки, остаться ее уговорили организаторы конкурса, сообщает «Тау Шеремет Новости Урала».
Напомним, подведение итогов состоится 15 декабря в ДК ПНТЗ в Первоуральске. Выбирать победительницу, как бывает в подобных конкурсах, будет жюри.
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