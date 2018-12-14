Динара Мутыгуллина вернулась: интернет-голосование возобновлено в Первоуральске

В Первоуральске возобновилось интернет-голосование за «Уральскую невесту», которое было прекращено руководителями конкурса из-за того, что счетчики голосов не справлялись с массовой поддержкой девушки. Интернет-номинация была аннулирована. Однако вследствие возросшего недовольства пользователей, отдавших свой голос за Динару, организаторы приняли решение вернуть голосование.

Они уговорили вернуться в конкурс снявшую свою кандидатуру Динару Мутыгулину. Девушка рассказала, что хотела уйти, когда в социальных сетях началось распространение негативной информации об организаторах и участницах. По словам девушки, остаться ее уговорили организаторы конкурса, сообщает «Тау Шеремет Новости Урала».

Видео Видео: «Тау Шеремет Новости Урала»