Начальник Свердловской железной дороги задержан по подозрению во взяточничестве

13 декабря в Москве сотрудники Уральского следственного управления на транспорте при участии ФСБ и МВД провели задержание начальника управления СвЖД Алекся Миронова. По информации Znak.com, в квартире и в кабинете у Миронова проведены обыски.

Начальник СвЖД подозревается в получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.