Начальник Свердловской железной дороги задержан по подозрению во взяточничестве
Сегодня, 11:36ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Начальник управления Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки.
13 декабря в Москве сотрудники Уральского следственного управления на транспорте при участии ФСБ и МВД провели задержание начальника управления СвЖД Алекся Миронова. По информации Znak.com, в квартире и в кабинете у Миронова проведены обыски.
Начальник СвЖД подозревается в получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Алексей Миронов руководит Свердловской железной дорогой с 2011 года. До этого три года он был начальником центральной дирекции управления движением РЖД.
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