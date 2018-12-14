О кадровых решениях и планах: мэр Екатеринбурга проведет встречу с главврачами
Сегодня, 11:01ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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14 декабря в Екатеринбурге пройдет закрытая от СМИ встреча Александра Высокинского с медицинским сообществом по вопросам кадровых решений и планов на развитие медицины в городе.
Сюжеты: Екатеринбург
14 декабря в здании администрации Екатеринбурга соберутся представители медицинского сообщества города на встречу с мэром Александром Высокинским. Также на мероприятии будет присутствовать заместитель по социальной политике Дмитрий Баранов.
По неофициальной информации ЕАН, темой встречи станет увольнение главы Горздрава Александра Дорнбуша.
Дорнбуш - опытный специалист, до прихода в мэрию был главврачом. Баранов - замглавы одного из семи районов по культуре, массовик-затейник. По Сеньке ли шапка? Хотя, скорее всего, он здесь ни при чем. В любом случае пусть объяснят, выразил мнение один из городских медиков.
Возможно, что заседание посетит глава областного минздрава Андрей Цветков.
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