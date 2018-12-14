О кадровых решениях и планах: мэр Екатеринбурга проведет встречу с главврачами

14 декабря в здании администрации Екатеринбурга соберутся представители медицинского сообщества города на встречу с мэром Александром Высокинским. Также на мероприятии будет присутствовать заместитель по социальной политике Дмитрий Баранов.

Дорнбуш - опытный специалист, до прихода в мэрию был главврачом. Баранов - замглавы одного из семи районов по культуре, массовик-затейник. По Сеньке ли шапка? Хотя, скорее всего, он здесь ни при чем. В любом случае пусть объяснят, выразил мнение один из городских медиков.