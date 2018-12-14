«Последнее снимают»: более 600 тагильчан подписали петицию против «мусорной реформы»
Петицию за уменьшение тарифов на ТКО в Нижнем Тагиле, созданную лидером общественной организации «Экоправо» Андреем Волеговым, на 14 декабря подписали более 600 человек.
В тексте петиции РОО «Экоправо» просит Владимира Путина и Дмитрия Медведева помощи в рассмотрении вопроса о снижении тарифов на ТКО в Нижнем Тагиле, которые установила компания «Рифей».
На 14 декабря петицию подписали более 600 человек.
Ранее УФАС отказало по формальным причинам провести проверку законности процедуры по определению регионального оператора по ТБО. Андрей Волегов считает такую ситуацию закономерной.
Чиновники заранее предвидят все шаги, и с ФАС все это было согласовано,рассказал общественник редакции TagilCity.ru.
По его мнению, по «мусорной реформе» необходимо кардинально принимать какое-либо решение.
Нужен обоснованный ответ, что других вариантов нет. Хотя у меня есть информация, что они есть. Также большой вопрос вызывают 40% инвестиционной составляющей тарифа. Этот процент нужно снижать,подчеркнул Андрей Волегов.
Напомним, что компания «Рифей» установила для Свердловской тариф – 846 руб. за кубометр. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает его завышенным и также выступает за снижение. Его поддерживают главы муниципалитетов, общественники и депутаты.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости