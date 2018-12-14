Рабочая группа будет создана для перепланировки привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Совещание провели по инициативе владельцев торговых точек у железнодорожного вокзала. Ими была предложена реконструкция ларьков. Предприниматели также попросили рассмотреть вопрос о создании парковки вдоль ул. Садовой.

Реконструкция торговых точек у вокзала невозможна, так как ларьки являются объектами некапитального строительства, об этом сказала и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Елена Истомина. Она также сообщила, что создание парковки вызовет множество затруднений, так как на улице Садовой проходят трамвайные пути и находятся зеленые насаждения, выполняющие роль защиты. Помимо этого, существует высокий спад между тротуаром и дорожным покрытием.

В мэрии также обсудили возможность перепланировки привокзальной площади. В настоящий момент приезжающие гости и жители, выходя из вокзала, упираются в скопление маршрутного транспорта. Таким образом, возникла необходимость пересмотра остановки общественного транспорта.

Представители компаний-перевозчиков сказали, что для общественного транспорта, который ходит до железнодорожного вокзала, необходима территория площадью более пяти тысяч квадратных метров. Для переноса конечной остановки необходима отдельная площадка, включающая стоянку, туалеты, предприятие общественного питания.