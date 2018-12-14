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Рабочая группа будет создана для перепланировки привокзальной площади в Нижнем Тагиле
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Рабочая группа будет создана для перепланировки привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:27ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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