Тагильчане будут получать инсулин в поликлиниках по месту жительства

Изменения произойдут в соответствии с приказом минздрава Свердловской области. Согласно приказу, наблюдение людей, которым необходим инсулин, должно осуществляться в рамках первичной специализированной помощи врачами-эндокринологами поликлиник по месту жительства.

Назначением и выпиской препарата теперь будут заниматься эндокринологи, которые работают в поликлиниках. Тагильчане также смогут обратиться в эндоцентр для консультации, если она будет необходима, однако для этого нужно будет взять направление у участкового врача.

Прежний порядок лечения сохранится для тех, кто прикреплен к Демидовской горбольнице.

Как пишет «Тагильский рабочий», изменения снимут нагрузку с эндоцентра. В медучреждениях готовятся к приему большего количества пациентов, готовят списки больных диабетом, формируют реестры, продумывают расписание и распределение талонов.

Адрес выдачи инсулина льготникам, которые получают препарат в Центральной аптеке, не изменится.

Ранее редакция TagilCity.ru писала об очередях в эндоцентре, на которые жаловались инсулинозависимые тагильчане.