Торжественное открытие дворов после благоустройства состоялось на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Благоустройство во дворах по адресам: ул. Выйская, 27-33 и Верхняя Черепанова, 40 – Выйская, 29 в Нижнем Тагиле завершено. По этому поводу 14 декабря состоялось торжественное мероприятие, на которое были приглашены жители района.

Для детей на празднике были организованы различные конкурсы с поощрительными призами. Школьники и дошколята активно принимали участие в игре в лапту, а также в веселых стартах.

Для более старшего поколения выступали творческие коллективы города.

С торжественной речью к горожанам обратился глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Мы отмечаем завершение благоустройства сразу нескольких дворов на ВМЗ. Мы видим то, что сделано совместными силами, по вашему желанию. Я вас поздравляю сегодня! Думаю, что вы, как ответственные люди, будете все это беречь. Спасибо вам за терпение! Спасибо за то, что мы с вами вместе в диалоге решили все вопросы, а их было немало. Мы нашли взаимопонимание, а это, я думаю, самое главное, сказал глава района.

Ремонт во дворах длился несколько месяцев, за терпение во время этого процесса тагильчан поблагодарил глава управления ЖКХ Нижнего Тагила Егор Копысов:

Очень надеюсь, что вы удовлетворены результатом, который получился. Хочу вас поблагодарить за терпение, за вашу работу, поблагодарить УК, подрядную организацию. Всех вас поздравляю с этим.

Не скрывали своей радости и жители двора. Во время ремонта возникало много споров. Так, что важнее - площадка для игры в футбол или баскетбол? Нужно ли расширять парковку? Зачем спилили деревья? В конечном итоге, горожане остались довольны результатом.