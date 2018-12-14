В Норде уже Новый год: скидки на бытовую технику до 50%!

В преддверии новогодних праздников «НОРД» снижает цены на бытовую технику и электронику: только с 1 по 31 декабря в «НОРДе» действуют скидки до 50%! Успевайте выгодно приобрести новогодние подарки для себя и близких!

Только с 1 по 31 декабря в магазине «НОРД» действуют скидки до 50% на весь ассортимент бытовой техники и электроники! Вас ждет множество вариантов новогодних подарков по привлекательным праздничным ценам.

Так, например, каждая хозяйка будет рада стиральной машине Beko RKB 58801 MA RUS глубиной 35см, со съемной верхней крышкой и загрузкой 5 кг, по цене всего 12 990 р.

Фото: ООО "220В"

Отличным подарком станет и SMART UHD телевизор TCL L 43 P 65 US диагональю 109 см. Он идеален для любого помещения и отличается красочной картинкой и удобным меню, а в дни акции стоит всего 27990 р. + подарок радиоприемник и сертификат на 2000р.

Фото: ООО "220В"

Также в каждом доме пригодится пылесос SAMSUNG SC 18 M 21 A 0 SB (EV) , мощностью 1800 Вт, с фильтром тонкой очистки. Его предновогодняя стоимость – 3 990 р.

Фото: ООО "220В"

Весь декабрь в НОРДе действует беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, или 24 месяца. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине.

Все интересующие вас подробности вы сможете узнать у продавцов консультантов или позвонив по бесплатному телефону 8-800-700-3380

Если Вам удобнее покупать технику не выходя из дома, мы предлагаем Вам специальные цены в интернет-магазине NORD24.ru – это более 30 тысяч товаров, гарантия качества, удобный способ доставки, регулярные акции и скидки для покупателей.

Все подробности вы сможете узнать у продавцов-консультантов или по бесплатному телефону

8-800-700-3380

Адреса магазинов: г. Нижний Тагил,

Пархоменко, 41 ТЦ «Квадрат»

Юности, 16 ТЦ «Реал»