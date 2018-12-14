Жители 200 домов в Нижнем Тагиле останутся без света 17 и 18 декабря
Сегодня, 17:03ОбществоФото: pixabay.com
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Жителей Дзержинского района об отключении света по причине проведения ремонтных работ предупреждает филиал «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго». Электроэнергии лишатся более 200 домов.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 декабря с 9:00 до 13:00 часов обесточат дома по ул. Энтузиастов, 58 и 60.
18 декабря отключение электричества пройдет с 10:00 до 15:00 часов в жилых домах на улицах: Янтарная, Лесная, Ушинского, Свердлова, Ватутина, Сибирская, Дружбы, Радистов, Глеба Успенского, Охотников, информирует «Тагильский рабочий».
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