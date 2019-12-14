Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Проект закона подготовили депутаты «Справедливой России». По нему правило о техосмотре не распространяется на личные автомобили граждан.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству отметил, что растет количество ДТП, причинами которых становятся технические неисправности машин. Также в комитете подчеркнули, что в ближайшие годы по причине «старения» в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физлицам, сохраняется рост подобных ДТП.