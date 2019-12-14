Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Сегодня, 11:55ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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13 декабря Госдума отклонила проект закона об отмене техосмотра личных автомобилей граждан, пишет РИА «Новости».
Проект закона подготовили депутаты «Справедливой России». По нему правило о техосмотре не распространяется на личные автомобили граждан.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству отметил, что растет количество ДТП, причинами которых становятся технические неисправности машин. Также в комитете подчеркнули, что в ближайшие годы по причине «старения» в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физлицам, сохраняется рост подобных ДТП.
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