В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон в сумке с двойным дном
Сегодня, 14:54ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Медицинский работник туберкулезной больницы попыталась пронести телефон в Лечебное исправительное учреждение №51 Нижнего Тагила сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе ГУФСИН рассказали, что телефон был спрятан в сумке медработника, там имелось двойное дно. На КПП в ходе досмотра медработника филиала областной туберкулезной больницы телефон был изъят.
По факту произошедшего начата проверка.
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