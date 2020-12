Екатеринбургский художник Тимофей Радя занял второе место в номинации «Человек года в культуре» от Forbes.

Он набрал 19% голосов. Уступил он только журналисту Юрию Дудю и обогнал рэпера Моргенштерна. Сам художник отметил, что за ходом голосования он не следил. Об этом он рассказал E1. Окончательные итоги будут подведены 20 декабря, сравнив мнение редакции с выбором читателей. Напомним, ранее Forbes назвал художника флагманом российского стрит-арта. Forbes назвал уральского художника флагманом стрит-арта российского стрит-арта

