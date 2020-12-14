Каждый третий опрошенный уралец уверен, что его заразили коллеги на работе

Каждый третий опрошенный уралец уверен, что его заразили коллеги на работе

Сегодня, 11:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Каждый третий опрошенный житель Урала, а именно 35%, уверен, что его заражал простудой кто-то из коллег.

63% уральцев обычно не берут больничный, они продолжают ходить на работу при простуде, если у них нет температуры, сообщает служба исследований hh.ru. В России таких респондентов 56%.

1% жителей Урала берут больничный, но при этом ходят на работу, 9% — оформляют больничный лист, но трудятся на дистанте, 12% — остаются дома и работают на удаленке без официального больничного. Только 12% жителей УрФО при простудных заболеваниях оформляют больничный, не работают и остаются дома.

При этом 27% опрошенных отмечают, что коллеги приходят на работу простуженными регулярно, 32% сказали, что время от времени, 21% говорят, что это бывает редко. 12% рассказали, что коллеги никогда не приходят на работу с простудными заболеваниями.

Среди респондентов, в чьих компаниях принято отправлять простуженных домой, 29% отмечают, что заболевших не заставляют работать на дистанте. 37% рассказали, что сотрудники могут работать из дома при болезни добровольно.

Напомним, в Свердловской области пациентам с коронавирусом можно будет оформлять электронный больничный лист.

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