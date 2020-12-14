На Урале прожившую полгода в шкафу девочку не планируют возвращать родственникам

Напомним, Полина была найдена в шкафу одной из квартир в Карпинске. 37-летня мама девочки не хотела рожать третьего ребенка, потому что незадолго до его появления на свет развелась с мужем. Убить дочку она не решилась, а потому пыталась уморить ее голодом. Малышку подкармливал старший брат. Позднее одна из подруг женщины обнаружила ребенка в шкафу. Девочку немедленно доставили в больницу. Теперь она набрала вес и ее выписали из больницы.