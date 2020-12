На Урале прожившую полгода в шкафу девочку не планируют возвращать родственникам

Полину из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, не планируют передавать родственникам.

На данный момент для этого нет оснований, так как следственные действия продолжаются, рассказал Ура.ру детский омбудсмен Игорь Мороков. Он отметил, что по прежнему неизвестны результаты генетической экспертизы. По его словам, они готовятся около двух месяцев и только после их получения будет решаться судьба девочки. Также Игорь Мороков подчеркнул, что решение будет приниматься органами опеки и попечительства. Напомним, Полина была найдена в шкафу одной из квартир в Карпинске. 37-летня мама девочки не хотела рожать третьего ребенка, потому что незадолго до его появления на свет развелась с мужем. Убить дочку она не решилась, а потому пыталась уморить ее голодом. Малышку подкармливал старший брат. Позднее одна из подруг женщины обнаружила ребенка в шкафу. Девочку немедленно доставили в больницу. Теперь она набрала вес и ее выписали из больницы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter