На Урале суд на 30 дней приостановил работу «Верного» из-за неустраненного шума

В Екатеринбурге суд на 30 дней приостановил работу «Верного» из-за неустраненных нарушений по санитарных требований к шуму, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

В начале ноября в Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован за шум при приемке товара, кроме того магазину было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Сотрудники Роспотребнадзора преверили исполнение выданного предписания. По результатам повторных лабораторных испытаний, уровень шума снова не соответствовал нормативам в дневное и ночное время. Это ухудшает условия проживания граждан в одной из квартир жилого дома, в котором находится магазин. Протоколы в отношении юрлица были направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. 8 декабря суд приостановил работу магазина на 30 дней и повторно выдал предписание об устранении выявленных нарушений. Напомним, за нарушения уровня шума магазин «Верный» был оштрафован на 19 тысяч рублей. На Урале магазин «Верный» оштрафовали за шумную приемку товара

