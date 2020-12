Посольство США прокомментировало слухи о закрытии генконсульства на Урале

Посольство США, расположенное в Москве, ответило на сообщения СМИ о том, что в Екатеринбурге генконсульство может прекратить свою работу из-за коронавируса.

Как стало известно, американское генконсульство в Екатеринбурге продолжить функционировать, но в ограниченном режиме. Это связано с эпидемией COVID-19. Мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности сотрудников и рабочих необходимостей,цитирует «РИА Новости» слова источника в посольстве. Напомним, сегодня появилась информация о том, что генконсульство США может прекратить работу в Екатеринбурге из-за пандемии COVID-19. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке. В Екатеринбурге из-за коронавируса могут закрыть генконсульство США

