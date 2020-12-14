Посольство США прокомментировало слухи о закрытии генконсульства на Урале

Посольство США прокомментировало слухи о закрытии генконсульства на Урале

Сегодня, 22:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Посольство США, расположенное в Москве, ответило на сообщения СМИ о том, что в Екатеринбурге генконсульство может прекратить свою работу из-за коронавируса.

Как стало известно, американское генконсульство в Екатеринбурге продолжить функционировать, но в ограниченном режиме. Это связано с эпидемией COVID-19.

Мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности сотрудников и рабочих необходимостей,цитирует «РИА Новости» слова источника в посольстве.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что генконсульство США может прекратить работу в Екатеринбурге из-за пандемии COVID-19. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке.

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