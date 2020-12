Леонид Якубович в интервью отреагировал на желание Прохора Шаляпина стать ведущим шоу «Поле чудес».

Как пишет NEWS.ru, Якубович заявил, что Шаляпину следует попробовать хотя бы раз провести это шоу и понять что это такое, а уже потом рассуждать о замене ведущего. Ранее Шаляпин предлагал свою кандидатуру в качестве ведущего этой передачи. По его мнению, основная аудитория шоу, то есть пенсионеры, являются самыми благодарными зрителями.

