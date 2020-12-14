Россияне ожидают роста цен на продукты к Новому году

По мнению специалистов, пессимистичные прогнозы большинства россиян частично оправданы — к Новому году цены на товары традиционно растут, поскольку ритейлеры прекрасно знают о готовности россиян потратиться на угощения для праздничного стола. Но существует и другой фактор роста цен — общемировой рост цен на продовольствие. Он подтолкнул отдельных предпринимателей заработать за счет увеличения экспорта и повышения цен на внутреннем рынке.