Россияне ожидают роста цен на продукты к Новому году

Опрос Фонда Общественное мнение показал, что больше пятидесяти процентов россиян ожидают ускорения роста цен на продукты, товары и услуги.

Телеграмм-канал «Мейстер» сообщает, что пятьдесят два процента опрошенных ждут ускоренного роста цен, а тридцать процентов россиян выражают надежду, что рост стоимости продуктов, товаров и услуг останется на прежнем уровне. Три процента уверены, что рост цен замедлится, а четыре считают, что стоимость в ближайший месяц не изменится. По мнению специалистов, пессимистичные прогнозы большинства россиян частично оправданы — к Новому году цены на товары традиционно растут, поскольку ритейлеры прекрасно знают о готовности россиян потратиться на угощения для праздничного стола. Но существует и другой фактор роста цен — общемировой рост цен на продовольствие. Он подтолкнул отдельных предпринимателей заработать за счет увеличения экспорта и повышения цен на внутреннем рынке. После выявления воздействия данного фактора правительство России провело встречу с представителями бизнеса и стороны договорились об ограничении роста цен на некоторые товарные позиции. Также в правительстве пообещали усилить контроль за ценами на продукты на внутреннем рынке.

