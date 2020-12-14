Судья отправил под стражу обвиненного в педофилии учителя рисования из Березовска

Адвокат художника просил избрать меру пресечения, не связанную с арестом. Однако следователь отметил, что Наумов обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться. Кроме того, при допросе мужчина не отрицал свою причастность к преступлению. Он знаком с потерпевшей и может оказывать давление на нее и ее родственников.