Судья отправил под стражу обвиненного в педофилии учителя рисования из Березовска

В Березовском городском суде взяли под стражу художника Михаила Наумова, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней ученицы.

Адвокат художника просил избрать меру пресечения, не связанную с арестом. Однако следователь отметил, что Наумов обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться. Кроме того, при допросе мужчина не отрицал свою причастность к преступлению. Он знаком с потерпевшей и может оказывать давление на нее и ее родственников. Судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 9 февраля 2021 года. Жители Березовского не верят в виновность мужчины. В социальных сетях развернулось движение в его защиту с хештегом #ХудожникМыСТобой. Родные педагога собирают деньги на адвоката. Прекрасный педагог и талантливый художник. Ничего подозрительного не замечали. Для меня случившееся как гром среди ясного неба,рассказала Е1 мать одной из учениц Наумова. Напомним, 10 декабря стало известно о задержании 49-летнего художника Михаила Наумова из Березовска, его обвинила в изнасиловании 14-летняя ученица. На Урале известного учителя рисования задержали по обвинению в педофилии

