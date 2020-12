Тагильчанам выдадут «больничные» выплаты в почтовых отделениях

С 1 января 2021 года больничные листы работающим гражданам в Нижнем Тагиле будут оплачивать через отделения «Почты России».

На данный момент пособия по временной нетрудоспособности уже выдаются в отделениях, но только гражданам старше 65 лет, сообщает пресс-служба «Почты России». С 1 января средства будут выплачиваться по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также при рождении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. Выплаты будут поступать посредством почтовых переводов. При этом никаких комиссий взиматься не будет. Для оформления выплаты необходимо при подаче заявления на получение пособий и других выплат указать соответствующий способ. При поступлении средств адресат получит извещение в почтовый ящик. Средства выдаются при предъявлении паспорта или доверенности для представителя.

