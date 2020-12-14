Тагильчанам выдадут «больничные» выплаты в почтовых отделениях

Тагильчанам выдадут «больничные» выплаты в почтовых отделениях

Сегодня, 12:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 1 января 2021 года больничные листы работающим гражданам в Нижнем Тагиле будут оплачивать через отделения «Почты России».

На данный момент пособия по временной нетрудоспособности уже выдаются в отделениях, но только гражданам старше 65 лет, сообщает пресс-служба «Почты России».

С 1 января средства будут выплачиваться по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также при рождении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Выплаты будут поступать посредством почтовых переводов. При этом никаких комиссий взиматься не будет.

Для оформления выплаты необходимо при подаче заявления на получение пособий и других выплат указать соответствующий способ.

При поступлении средств адресат получит извещение в почтовый ящик. Средства выдаются при предъявлении паспорта или доверенности для представителя.

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