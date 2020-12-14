Когда отдыхаем? График выходных в 2021 году

В этом году, 31 декабря официально является рабочим днем, при этом график работы сокращается на час. В некоторых регионах России губернаторы разрешили сотрудникам муниципальных и государственных предприятий и структур не работать в последний день года.
Новогодние каникулы в 2021 году продлятся до 11 января, с этого дня начнется работа в обычном графике.
Следующие праздники будут по случаю Дня защитника Отечества, с 21 по 23 число объявлены выходными днями.
Напомним, в 2021 году в России 31 декабря объявлено выходным днем.