Когда отдыхаем? График выходных в 2021 году

Когда отдыхаем? График выходных в 2021 году

Сегодня, 15:16ОбществоPhoto: pixabay.com
Для тагильчан, которые запутались в числах работы и отдыха в новогодние праздники, редакция TagilCity.ru напоминает о графике праздничных дней.

В этом году, 31 декабря официально является рабочим днем, при этом график работы сокращается на час. В некоторых регионах России губернаторы разрешили сотрудникам муниципальных и государственных предприятий и структур не работать в последний день года.

Новогодние каникулы в 2021 году продлятся до 11 января, с этого дня начнется работа в обычном графике.

Следующие праздники будут по случаю Дня защитника Отечества, с 21 по 23 число объявлены выходными днями.

Напомним, в 2021 году в России 31 декабря объявлено выходным днем.

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