Тагильских школьников приглашают для участия во Всероссийском конкурсе о здоровье

Общероссийская общественная организация «Общее дело» проводит конкурс для школьников и студентов Свердловской области «Здоровая Россия — общее дело», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Мероприятие проводят для профилактики употребления психоактивных веществ, а также формирования здорового образа жизни для молодых людей с активной жизненной позицией. В конкурсе могут принять участвовать люди от 14 до 25 лет, команды учащихся от школ и ВУЗов от пяти до семи человек, а также преподаватели. Конкурс проходит в два этапа: с 1 октября по 25 декабря 2020 года и с 26 декабря по 25 апреля 2021 года. По итогам организаторы выберут шесть команд победителей. В рамках конкурса участники проходят обучающие вебинары и общаются между собой. Ознакомиться с полными правилами конкурса можно здесь: https://общее-дело.рф/56800/ Общественная организация «Общее дело» основана в 2012 году. Она активно занимается профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании в молодежной среде.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter