В 2021 году банк России выпустит памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Екатеринбургу, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Тираж составит до пяти миллионов экземпляров. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву Центробанк отправил официальное сообщение, в котором говорится о том, что решение было принято в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Такое же почетное звание в июле 2020 года присвоил президент РФ Владимир Путин Нижнему Тагилу. Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила Центробанк выпуститит юбилейную монету номиналом в три рубля тиражом три тысячи штук. К 300-летию Нижнего Тагила выпустят юбилейную монету

