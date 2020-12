В Екатеринбурге из-за коронавируса могут закрыть генконсульство США

Генконсульство США может прекратить работу в Екатеринбурге из-за пандемии COVID-19.

Также генеральное консульство могут закрыть во Владивостоке. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипмиссии. По их словам, в ближайшее время ситуация не улучшится, к тому же американцы прекратили визовое обслуживание россиян задолго до коронавируса. В частности, генконсульство в Екатеринбурге, а также в Москве и на Сахалине, с марта 2020 года оказывает только экстренные услуги. 13 декабря генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о временной приостановке работы, ведомство будет закрыто на карантин.

