В Екатеринбурге из-за коронавируса могут закрыть генконсульство США

В Екатеринбурге из-за коронавируса могут закрыть генконсульство США

Сегодня, 08:53ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Генконсульство США может прекратить работу в Екатеринбурге из-за пандемии COVID-19.

Также генеральное консульство могут закрыть во Владивостоке. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипмиссии.

По их словам, в ближайшее время ситуация не улучшится, к тому же американцы прекратили визовое обслуживание россиян задолго до коронавируса.

В частности, генконсульство в Екатеринбурге, а также в Москве и на Сахалине, с марта 2020 года оказывает только экстренные услуги.

13 декабря генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о временной приостановке работы, ведомство будет закрыто на карантин.

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