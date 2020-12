В преддверии Нового года Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает жителей поучаствовать в конкурсе селфи — «ТагилLOOK».

Таким образом, тагильчане смогут поздравить гостей и жителей города с новым годом. Для того, чтобы принять участие, надо: Создать селфи на фоне новогоднего Нижнего Тагила.

Создать праздничную атмосферу самому с помощью плакатов или костюмов и сделать селфи на фоне главных достопримечательностей Нижнего Тагила, либо ваших любимых мест.

Загрузить фотографию на странице Конкурса

Конкурса Разместить фото в соцсетях с хештэгом #едемвтагил с информацией об участии в Конкурсе. Мероприятие проводится с 14 по 28 декабря 2020 года. Подведение итогов состоится 29 декабря на сайте turizmnt.ru, а также в соцсетях организатора. Победителей определят голосованием на странице Конкурса. С однго IP-адреса можно голосовать один раз в сутки. Победители получат творческие и познавательные призы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter